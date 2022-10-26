英國新首相蘇納克財政計畫聲明延至11月17日發布

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天告訴內閣，原訂10月31日出爐的財政計畫聲明，將推遲到11月17日發布，因為正確做出艱難決定，並就這些決定進行諮商，非常重要。

路透社報導，昨天就任首相的蘇納克今天首次召集內閣，他承諾將糾正前任特拉斯（Liz Truss）的錯誤並穩定經濟。

蘇納克的首要任務是備妥一份財政計畫聲明，闡明政府將如何填補高達400億英鎊（約合新台幣1兆4600億元）的預算缺口。金融市場對此非常期待。

蘇納克告訴內閣，經濟穩定和財政可持續性是政府優先要務，他同意財政大臣韓特（Jeremy Hunt）推遲發布財政聲明。

外交大臣柯維立（James Cleverly）稍早接受英國廣播公司（BBC）電視台訪問時被問及財政計畫聲明，他說：「我們要做的是確保事情正確。」「若這意味短暫的延遲，為了確保我們做好這事，我想這未必是件壞事。」

柯維立接受天空新聞網（Sky News）另一次訪談中也提及財政聲明：「我們知道它需要盡快到來。我們知道人們想要確定性，想要更清楚瞭解政府的計畫。」

任何延遲皆可能影響英國央行的計畫，英格蘭銀行（BoE）正在考慮11月3日將發布的利率宣告，並準備於11月1日開始出售其量化寬鬆計畫中的債券。出售這些債券的時間上週被延後1天，就為配合財政計畫聲明。

不過投資人似乎並不擔憂聲明延遲發布。英鎊兌美元匯率上漲近1%，延續近期的復甦態勢。

另據法新社報導，蘇納克今天將首次以首相身分在國會迎戰反對黨議員。在經歷數週政治動蕩後，這場國會會議有可能相當喧鬧。

蘇納克昨天出任首相後，矢言修復前任特拉斯災難性政策對經濟造成的傷害，並承諾會將分裂的保守黨和一個越來越無動於衷的國家團結起來。

在蘇納克的新內閣中，兩週前獲特拉斯任命的財政大臣韓特在把情勢穩定下來後，獲得留任；特拉斯政府的外交、國防、貿易和文化等大臣也維持不動。

唐寧街一位消息人士稱，這一陣容「反映了一個團結的政黨和一個有相當經驗的內閣，確保在這個不確定的時期內，政府核心維持連續性」。

內閣就緒之後，蘇納克將前往國會下議院，第一次出席每週一次的「首相問答時間」（Prime Minister's Questions），面對工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）和其他反對黨議員的隆隆砲聲。

他們無疑將利用保守黨政府數週來的混亂局面作文章，並在保守黨於兩個月內換上第3位領袖之後，重申提前舉行大選的要求。

磨刀霍霍的施凱爾昨天表示：「保守黨以低薪、物價飛漲和生活成本危機讓經濟崩潰。」他說：「民眾需要一個新的開始，對英國的未來有發言權。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111026