「車子會自己開」說法惹議 特斯拉遭美刑事調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）3名知情人士表示，電動車大廠特斯拉（Tesla Inc）因為宣稱自家電動車可自動駕駛，正在美國遭到刑事調查。

路透社報導，知情人士說，特斯拉自動輔助駕駛系統Autopilot牽涉十餘起車禍，甚至有人因此死亡後，美國司法部啟動先前未公開的調查。

特斯拉早在2016年行銷時就曾吹捧Autopilot能耐，那年的1次電話會議上，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）形容這種技術「可能比人類司機更好」。

馬斯克上週在電話會議上表示，特斯拉很快就會釋出升級版的「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving）軟體，讓客戶「不碰方向盤，就能前往工作地點、朋友家和商店」。

特斯拉官網現在有段影片敘述：「駕駛座有人只是為了符合法令，他什麼都不用做，車子會自己開。」但特斯拉也明確警告駕駛人，使用Autopilot時必須把手放在方向盤上，保持對車輛的控制。

特斯拉在官網表示，其技術在協助轉向、煞車、速度和變換車道，但「不會使車輛自動駕駛」。

消息人士表示，這樣的警告可能會讓司法部起訴變得複雜。

特斯拉2020年已解散媒體關係部門，今天並未回覆路透社書面提問，馬斯克也沒有回覆要求評論的書面詢問，司法部發言人不願置評。

馬斯克2020年受訪時表示，Autopilot出問題，是因為客戶的使用方式違反特斯拉指示。

聯邦和加州的安全監管機構已在審查，關於Autopilot功能和系統設計的說法是否會給客戶虛假的安全感，進而導致他們將特斯拉視為真正的無人駕駛車輛。

知情人士說，司法部調查可能意味特斯拉遭到更嚴格的檢視，公司或高層有可能被控以刑事罪名。

消息人士稱，作為最新調查的一環，華盛頓和舊金山的司法部檢察官正在檢視，特斯拉是否毫無根據地標榜其駕駛輔助技術誤導消費者、投資人和主管機構。

他們說，調查官員最終可能提出刑事指控、尋求民事制裁，或在完全不採取行動的情況下結束調查。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111027