地緣政治緊張 美晶片商美滿電子裁減中國研發團隊

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（中央社上海27日綜合外電報導）美國矽谷晶片製造商美滿電子科技公司（Marvell Technology Group Ltd.）今天表示，公司在中國的研發團隊將裁汰若干人員，這是美滿電子的全球研發投資調整計畫一環。

美滿電子科技的企業行銷副總裁基根（Stacey Keegan）以書面回覆路透社詢問指出：「在中國，我們的研發投資將聚焦在當地客戶和中國市場。」

「這次的重整中，我們多個事業部門和單位宣布調整他們的全球定位戰略，從而導致中國職務的裁汰。」

美滿電子科技並未具體說明這次裁員所影響的員工人數。

中國專門追蹤半導體產業動態的媒體愛集微（iJiwei），昨天深夜引述匿名業界消息人士說法報導，美滿電子科技計畫大幅裁汰在中國的研發團隊。

根據愛集微的資訊，美滿電子科技在中國一度有1000名員工，其中上海的研發中心約有800人。

美滿電子科技這項舉措，適逢晶片製造商準備迎接全球需求放緩的情勢。

韓國三星電子（Samsung Electronics Co Ltd）今天表示，受到需求疲軟影響，季度獲利大幅衰退31%，並預測這樣的狀況將持續至2023年初。

美滿電子科技傳出裁員消息前，華府已經頒布更嚴格的晶片禁令，實際禁止美國設備製造商供應給中國的先進晶片製造商。

在地緣政治緊張下，若干美國公司已縮減在中國的研發業務。

美國晶片製造商美光科技（Micron Technology Inc）今年1月以投資重點轉移為由，關閉旗下位於上海的動態隨機存取記憶體（DRAM）研發中心。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1111027