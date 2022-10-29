日本澀谷萬聖夜料迎大量人潮 大規模警力戒備

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（中央社東京29日綜合外電報導）受日本疫情趨緩及開放外國觀光客入境等影響，往年不少民眾變裝歡慶萬聖夜的東京澀谷街頭，今年預料將迎來大量人潮，除當地區公所祭出「禁酒令」外，大規模警力也將到場戒備。

東京澀谷鬧區每年萬聖夜都吸引許多民眾變裝徹夜狂歡，2018年曾發生7人疑似色狼及扒手被警方逮捕，甚至在澀谷鬧區還發生小型火警，雖然無人受傷，但為狂歡夜帶來短暫騷動。

日本朝日電視台報導，日本警方為因應今年萬聖夜活動，預定將投入最多350名警力在東京都澀谷區戒備。

作為東京萬聖夜最熱鬧的地區之一，澀谷區每年吸引不少人變裝參與，並在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的2018年創歷年最高紀錄，之後受到疫情影響大幅減少。

警視廳表示，由於澀谷區公所今年並未針對疫情籲請民眾避免到澀谷參加萬聖夜活動，加上中央政府鬆綁外國觀光客自由行及日圓走貶等影響，研判今年也會有外國觀光客前來參加活動，預料整體人數將大為增加。

警視廳根據以往資料判斷，今天及萬聖夜當天的10月31日人潮會特別多，所以這兩天最多將投入350名警力戒備，也會因應實際狀況檢討是否進行交通管制。

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TBS電視台報導，就在萬聖夜前，10月28日晚上已可在澀谷街頭看到變裝的外國人。一名提前變裝的外國人說，自己很喜歡變裝，但不巧今年萬聖夜是週一，因為自己是老師所以當天要來可能有困難。

澀谷區基於自治條例，已從10月28日起針對澀谷中央街及其周邊道路下達為期5天的「禁酒令」，禁止民眾在路上喝酒，今天及萬聖夜當天也籲請周邊店家避免販售酒類。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1111029