從梨泰院踩踏記教訓 日警強化東京澀谷警戒防跌倒

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（中央社東京30日綜合外電報導）受韓國梨泰院踩踏意外影響，日本警視廳在萬聖夜正式登場的10月31日前，已在10月29日強化東京澀谷警戒，透過呼籲民眾勿為拍照站在路上不動等作法，徹底採取防止群眾跌倒對策。

韓國首爾市知名鬧區梨泰院10月29日深夜發生群眾踩踏意外，造成包括20名外國人在內的至少153人死亡及82人受傷慘劇。

日本放送協會（NHK）報導，往年萬聖夜當天都會有大量變裝或狂歡人潮湧入澀谷周邊街道，今年從10月29日起就開始出現人潮擁擠的情況，讓警視廳提前強化警戒。

有鑑於韓國10月29日發生至少153人死亡的嚴重踩踏意外，警視廳徹底採取防止群眾跌倒的對策。

澀谷站外周邊街道入夜後，大量人潮群聚朝一定方向緩步移動，如果人群中有人停下腳步，後方持續往前進的人就有可能因停滯而發生跌倒危險。

10月29日晚間，可以看到有人為了在澀谷知名交叉路口及澀谷中央街等地拍照而站在路上，警方見狀持續呼籲「請走人行道慢慢往前進」。

不單是大馬路人潮擁擠，部分巷弄內都可以看到因為想避開人潮反而造成群聚狀態，警方也出動警力協助人群移動。

警視廳認為10月31日澀谷附近的人潮將更為擁擠，已決定強化警戒態勢。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1111030