魯拉當選巴西總統 美法等多國領袖紛表祝賀

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巴西總統決選，左派魯拉（前中）29日擊敗爭取連任的波索納洛，成為下一任總統。（路透社）

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（中央社華盛頓/巴黎29日綜合外電報導）巴西總統決選，左派魯拉今天擊敗爭取連任的波索納洛，成為下一任總統，美國、法國等多國領袖紛紛表示祝賀，期盼未來能共同合作。

巴西最高選舉法院（Supreme Electoral Court）宣布，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）囊括50.9%的選票，勝過波索納洛（Jair Bolsonaro）的49.1%。77歲的魯拉預定明年1月1日上任。

美國總統拜登（Joe Biden）在聲明中說：「祝賀魯拉在歷經一場自由、公平且有公信力的選舉之後，當選了巴西下一任總統。」

他又說：「我期待未來幾年兩國之間共同努力、繼續合作。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）同樣祝賀魯拉贏得巴西總統大選，他說，這次選舉開啟了巴西歷史「新的一頁」。

在巴西宣布最終選舉結果之後幾分鐘內，馬克宏便在社群媒體推特（Twitter）表示：「我們將攜手因應許多共同挑戰，重建兩國之間的友誼關係。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）同樣誠摯祝賀魯拉勝選，他還說：「巴西群眾說出心聲了。」

杜魯道期待與2003至2010年擔任巴西總統的魯拉合作，「加強兩國之間的夥伴關係」，並一起「推動環保等兩國共同的優先要務」。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）也推文說：「魯拉勝選，祝福巴西民眾，將會有平等與人道主義。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111031