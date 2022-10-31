更多編輯台推薦新聞：
楊博涵盧敬堯法羽賽亞軍寫新猷 「楊肉盧」談相信彼此養成好默契
運動

楊博涵盧敬堯法羽賽亞軍寫新猷 「楊肉盧」談相信彼此養成好默契

梨泰院現場直擊 中央社記者：滿滿人潮呼吸不到空氣
國際

梨泰院現場直擊 中央社記者：滿滿人潮呼吸不到空氣

致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外
生活

致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登0/300
首頁 / 國際

魯拉當選巴西總統 美法等多國領袖紛表祝賀

2022/10/31 10:29（10/31 10:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴西總統決選，左派魯拉（前中）29日擊敗爭取連任的波索納洛，成為下一任總統。（路透社）
巴西總統決選，左派魯拉（前中）29日擊敗爭取連任的波索納洛，成為下一任總統。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/巴黎29日綜合外電報導）巴西總統決選，左派魯拉今天擊敗爭取連任的波索納洛，成為下一任總統，美國、法國等多國領袖紛紛表示祝賀，期盼未來能共同合作。

巴西最高選舉法院（Supreme Electoral Court）宣布，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）囊括50.9%的選票，勝過波索納洛（Jair Bolsonaro）的49.1%。77歲的魯拉預定明年1月1日上任。

美國總統拜登（Joe Biden）在聲明中說：「祝賀魯拉在歷經一場自由、公平且有公信力的選舉之後，當選了巴西下一任總統。」

他又說：「我期待未來幾年兩國之間共同努力、繼續合作。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）同樣祝賀魯拉贏得巴西總統大選，他說，這次選舉開啟了巴西歷史「新的一頁」。

在巴西宣布最終選舉結果之後幾分鐘內，馬克宏便在社群媒體推特（Twitter）表示：「我們將攜手因應許多共同挑戰，重建兩國之間的友誼關係。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）同樣誠摯祝賀魯拉勝選，他還說：「巴西群眾說出心聲了。」

杜魯道期待與2003至2010年擔任巴西總統的魯拉合作，「加強兩國之間的夥伴關係」，並一起「推動環保等兩國共同的優先要務」。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）也推文說：「魯拉勝選，祝福巴西民眾，將會有平等與人道主義。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111031

延伸閱讀
魯拉當選巴西總統 波索納洛爭取連任失利從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉波索納洛執政4年 分析：巴西面臨國際孤立危機經濟學人將巴西總統比做川普：正準備選舉謊言
魯拉
巴西總統決選計票完成50% 波索納洛暫時微幅領先巴西總統決選前夕 兩強選情不分軒輊
馬克宏
比利時外長稱中國「潛在敵人」 無視中方抗議拒改口馬克宏誓延後法國退休年齡 62歲提高至65歲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀