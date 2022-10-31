以色列選舉尼坦雅胡力圖再起 可能與極端右派合作

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（中央社耶路撒冷31日綜合外電報導）以色列明天將舉行4年來第5次大選，力圖東山再起的前總理尼坦雅胡能否如願，可能取決於一個極右派政黨。這個政黨的幾位領袖主張將那些被認為對以色列不忠的人驅逐出境。

路透社報導，選民對政治僵局的憤怒不滿，可能影響投票率，不過極端民族主義派宗教錫安主義（Religious Zionist）集團及其頗具煽動力的領袖之一班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）支持率暴增，激化了這場選戰。

擔任總理時間最長的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正因被控貪腐而受審。他否認自己犯罪，他的右翼「聯合黨」（Likud）仍可望成為國會最大的政黨。

然而上週公布的最後民意調查顯示，他仍無法在國會120個席位中取得過半所需的61席，各政黨勢必為互相結盟又吵上好幾週，且有可能再次舉行新的選舉。

即將離任的中間派總理拉皮德（Yair Lapid）因執政聯盟中有成員叛逃，被迫提前舉行大選。安全和飆漲的物價是本次選舉選民首要關注的議題。

然而，政策紛爭已被尼坦雅胡過於醒目的人格特質所掩蓋，自他於2019年被依收賄、詐欺和背信等罪名起訴以來，其法律戰助長了阻礙以色列政治體系的僵局。

經過幾次選舉，尼坦雅胡一直未能取得穩定多數席位，現在他要靠宗教錫安主義集團支持。這個曾經位在政壇邊陲的團體，將成為以色列第3大黨。

班吉維爾和另一位極右派領袖史莫崔赫（Bezalel Smotrich）的崛起，侵蝕了尼坦雅胡及其「聯合黨」長期獲得的傳統支持。

班吉維爾曾經是猶太激進組織「卡契」（Kach）的成員，該組織名列以色列和美國恐怖分子觀察名單，班吉維爾曾於2007年因進行針對阿拉伯人的種族主義煽動而被定罪，他昨天宣布他想擔任警政部長。

尼坦雅胡告訴以色列軍方電台，他「不排除」這樣的任命，但儘管班吉維爾已緩和過去的一些立場，他有可能加入政府恐將使包括華盛頓在內的盟國感到震驚。

選舉後若再次出現僵局，拉皮德將繼續留任。上次大選完後，他成立了一個不太可能的聯盟，結合右派、中間派以及有史以來首次納入一個阿拉伯政黨。這成了他本次選舉宣揚的政績之一。

除了強勁的經濟成長，拉皮德也提到與黎巴嫩和土耳其在外交方面的進展，以及與加薩走廊（Gaza）巴勒斯坦武裝分子之間的衝突相對克制。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111031