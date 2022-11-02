防共和黨內川普勢力蔓延 麗茲替兩民主黨人輔選

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國期中選舉進入倒數階段，共和黨反川普大將麗茲‧錢尼（Liz Cheney）到兵家必爭的搖擺州站台，替爭奪國會席次的兩名民主黨候選人拉票。

法新社報導，在美國中西部俄亥俄州與密西根州兩場不同競選活動上，麗茲‧錢尼上台表達對民主黨候選人的支持，以防她所屬的共和黨往川普靠攏，她認為川普對民主構成威脅。

麗茲‧錢尼是前副總統錢尼（Dick Cheney）的長女，曾被視為美國保守主義的榜樣，提倡減稅、支持擁槍、敬畏上帝、相信小政府，但她已遭共和黨拔除眾議院共和黨會議主席的職務。

川普聲稱2020年總統選舉遭民主黨偷走，麗茲‧錢尼拒絕接受這種不實說法，並在調查2021年1月6日國會山莊遇襲案的國會委員會中擔任要角，志在查明川普在此案中的角色。

由於麗茲‧錢尼帶頭反對川普，遭逐出共和黨的領導階層，今夏也在老家懷俄明州輸掉黨內初選。

民調現在顯示，共和黨人聲勢壯大，可望掌控國會眾議院或參議院、甚至兩院。麗茲‧錢尼投身為數名民主黨人跑競選行程，示警美國選民，川普回鍋將帶來危險，她將這項工作視為自己的使命。

麗茲‧錢尼今早出席俄亥俄州克里夫蘭一場活動時說：「我們可以說，（總統）拜登的經濟政策不是我們會支持的政策，我們相信權力受限的政府、調降稅率與強健的國防，但如果我們再度讓川普當選，根本不會有這些辯論。」

「如果我們選了否定選舉的人，支持前總統現在做的事、說的話，以及我們知道他會做出的事，還有他做過的事，那麼我們不會有那樣的辯論。」

麗茲‧錢尼說，在俄亥俄州的聯邦參議院席次選舉中，在民主黨候選人萊恩（Tim Ryan）與共和黨候選人范斯（J.D. Vance）之間，她比較想把票投給萊恩。范斯曾強烈反對川普，但之後改變立場。

麗茲‧錢尼接著到密西根州輔選，與民主黨候選人絲拉金（Elissa Slotkin）一起出席競選活動，她數天前正式表態支持絲拉金。

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而在美國西南部的決戰州亞利桑那州，麗茲‧錢尼在前幾天開始播出的競選廣告中說：「我不知道我是否曾把票投給民主黨人，但如果我住在亞利桑那州，我絕對會把票投給他們。」

但民主黨人同樣也會政治轉向。前聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）曾以民主黨員身分代表夏威夷州，但她最近宣布自己是無黨籍，已在數個州長與參議院席次選戰中替共和黨提名人拉票。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1111102