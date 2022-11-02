李顯龍會晤中國副總理韓正 盼美中關係穩定

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（中央社記者侯姿瑩新加坡2日專電）新加坡總理李顯龍今天與來訪的中國國務院副總理韓正會晤。李顯龍表示，兩人討論了區域及國際議題，他並強調新加坡期盼美中關係能穩定下來，雙方溝通管道保持開放。

韓正昨天、今天訪問新加坡，繼昨天與新加坡副總理王瑞杰共同主持第18屆新中雙邊合作聯合委員會會議，今天接著拜會李顯龍等人。

李顯龍會後在臉書發文表示，儘管在疫情期間，新加坡與中國仍持續拓展合作，包括數位等新領域。

他說，兩人也針對區域及國際議題進行「富有成效」的討論。他向韓正強調，「新加坡希望美國與中國關係能穩定下來，雙方溝通管道保持開放」。

美中競爭加劇、地緣政治情勢升溫之際，新加坡多次強調美中關係穩定對區域和平、安全的重要。

李顯龍也在臉書貼文中表示，韓正訪問新加坡顯示了兩國對維持高層互動的承諾。他期待很快訪問中國，「與中國新領導階層建立關係，也更新與老朋友的關係」。

中共20屆政治局常委10月23日公開亮相，中共總書記習近平展開史無前例的第3任期，其餘6人依序分別為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。

此外，新加坡外交部表示，韓正訪星期間也拜會了星國總統哈莉瑪（Halimah Yacob）、副總理兼財政部長黃循財等人。

黃循財可望接棒李顯龍成為新加坡下任總理。（編輯：周永捷）1111102