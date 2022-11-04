高田氣囊又釀3死 斯特蘭蒂斯籲美27.6萬輛車停駛

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（中央社紐約3日綜合外電報導）汽車製造商斯特蘭蒂斯集團今天表示，先前對裝置危險性高田（Takata）安全氣囊的車輛發出召修令，至今全美還有約27萬6000輛未維修，公司正加強聯繫車主並呼籲停駛。

根據斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）旗下飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）美國公司發布的新聞稿，受影響的車款是2005至2010年式道奇（Dodge）Magnum旅行車、道奇挑戰者（Challenger）雙門轎跑車、道奇Charger車款和克萊斯勒300車系轎車。

法新社報導，這家公司表示，已發送近2.1億封平信和掛號信，同時還給消費者發簡訊、打電話和上門拜訪。

公司表示：「這些特定車輛愈久未修理，發生碰撞時安全氣囊破裂的風險就愈大。」公司還說，他們自2015年起就對這些車款提供免費更換駕駛座安全氣囊的服務。

「很多車主都說沒有時間回廠修理，然而，維修過程所需時間不到一小時。」

斯特蘭蒂斯發言人說，據公司所知，過去7個月全美天氣溫暖的州內發生3起涉及這些款式車輛的死亡事故。發言人表示，未維修的車輛約占相關車輛總數的20%；其餘都已成功召回並完成維修。

美聯社報導，在上述3起事故中，車上的高田氣囊研判發生爆炸，造成駕駛人喪生。斯特蘭蒂斯和美國政府之後就一直在警告約27萬6000輛車的車主停駛。

密西根大學交通研究所（University of Michigan's Transportation Research Institute）2017年一項調查指出，消費者忽視召修令有3大原因：擔心經銷商會藉機推銷更多項目的維修；車主隨時需要用車，難以騰出時間回廠；車主認為等待修復時間太長。

高田公司因安全氣囊醜聞破產，此品牌2018年自市場上消失，幾乎全球主要汽車製造商都受到影響，包括豐田（Toyota）和通用汽車（GM），這起事件更引發了汽車業歷來最大規模的安全召修行動。

安全氣囊缺陷與硝酸銨有關，這是高田安全氣囊充氣罐中用作推進劑的化學物質。這種化學物質尤其是在潮溼條件下會降解，這意味著在某些情況下，安全氣囊無法正常充氣，有時還會破裂，車內飛散的金屬碎片會傷及乘客。

光在美國就有19起死亡事故與高田安全氣囊爆炸有關，至少400人受傷。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111104