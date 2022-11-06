大阪發現重達一噸未爆彈 日本自衛隊順利拆除

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本大阪市一所大學新校區興建預定地內，日前被發現一枚重達一噸的未爆彈，大阪市政府今天一度呼籲附近居民離家避難並進行交通管制，最後由陸上自衛隊順利完成拆除作業。

日本MBS NEWS報導，這枚未爆彈長度約180公分、直徑約60公分，為重量約1噸的美製炸彈，日前在大阪公立大學新校區興建預定地中被發現，並從今天上午10時前展開拆除作業。

為免拆除過程發生意外，大阪市政府將未爆彈所在地半徑300公尺內範圍列為管制區，從今天上午8時起禁止人員入內，並呼籲附近約2200個家戶共約3750人離家避難。

整個拆除作業花費約30分鐘結束，並在確認安全無虞後解除相關管制措施。

關西電視台報導，這枚未爆彈今年9月被發現後，今天上午由陸上自衛隊負責進行拆除作業。

大阪公立大學新校區興建預定地是二次世界大戰時製造砲彈等彈藥的「大阪砲兵工廠」舊址，在二戰結束前曾遭受美軍大規模空襲。

日本放送協會（NHK）報導，大阪市政府表示，今天是1955年以來第88次在市內處理未爆彈。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111106