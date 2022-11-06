秘魯數千人湧入首都街頭 要求涉貪總統下台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利馬5日綜合外電報導）秘魯數以千計示威民眾今天遊行穿越首都利馬街頭，呼籲罷黜總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）。卡斯蒂約是史無前例6起貪腐調查的調查對象。

反對卡斯蒂約政府的民眾今天遊行穿越首都市中心，直到數十名鎮暴警察用催淚瓦斯阻止他們抵達國會和政府宮。

抗議民眾瓦卡亞（Nancy Huarcaya）告訴法新社：「我來這裡遊行，是要讓這個貪腐的男人滾蛋。卡斯蒂約必須走人，這就是遊行的目的，要讓他下台。」

另一名手持秘魯國旗的示威民眾斯瓦瑞茲（Carola Suarez）則說：「我們在此代表數以百萬計的秘魯人民。秘魯已經忍無可忍。我們處於危險邊緣，經濟上來說，一切都停滯不前。」

政治團體和民間組織號召的類似示威活動也在全國其他城市上演。美洲國家組織（Organization of American States）代表團2週後即將前來秘魯「分析」這場政治危機。

據路透社報導，卡斯蒂約稱這些反對他政府的人是「反動分子」和「人民的敵人」。

戴著頭盔、手持塑膠盾牌的警察使用數顆催淚瓦斯，企圖驅散群眾。目前暫時尚未傳出人員受傷消息。

去年7月上任的卡斯蒂約已逃過2次彈劾企圖。反對派國會議員正在尋求對卡斯蒂約展開新一波審判，不過國會坦言無法獲得足夠票數。

今天這場遊行發起人之一的保守派律師格爾西（Lucas Ghersi）說：「我們看見政府涉貪，而國會卻沒有反應。」（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1111106