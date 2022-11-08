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世衛：歐洲逾1萬5000人死於2022年高溫 德國最慘重

2022/11/8 06:27（11/8 07:29 更新）
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世衛7日表示，歐洲今年以來至少有1萬5000人死於高溫炎熱天氣，其中西班牙和德國受影響最重。圖為7月18日馬德里街頭民眾在高溫下試圖遮蔽豔陽。（美聯社）
世衛7日表示，歐洲今年以來至少有1萬5000人死於高溫炎熱天氣，其中西班牙和德國受影響最重。圖為7月18日馬德里街頭民眾在高溫下試圖遮蔽豔陽。（美聯社）
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（中央社哥本哈根7日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，截至目前為止，歐洲至少有1萬5000人死於2022年的高溫炎熱天氣，其中西班牙和德國是受影響最嚴重的國家。

法新社報導，今年6月至8月期間是有記錄以來歐洲最炎熱的3個月，異常高溫導致歐洲大陸出現中世紀以來最嚴重的乾旱。

世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）透過聲明表示：「根據迄今為止提交的各國數據，估計至少有1萬5000人死於2022年的高溫。」

「在夏季的3個月期間，衛生當局通報西班牙有近4000人喪命、葡萄牙逾1000人、英國逾3200人，德國約有4500人死亡。」

他還提到：「隨著更多國家通報因高溫造成的超額死亡，這項估算數據預計還會增加。」（譯者：陳彥鈞）1111108

西班牙西北部地區7月因高溫導致野火蔓延，房舍內民眾看著窗外煙霧因火勢瀰漫。（美聯社）
西班牙西北部地區7月因高溫導致野火蔓延，房舍內民眾看著窗外煙霧因火勢瀰漫。（美聯社）
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