裴洛西夫婿官邸遇襲 施暴男遭美大陪審團起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山9日綜合外電報導）美國聯邦大陪審團今天依據襲擊和綁架未遂罪名，起訴上個月底闖入聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）官邸，並以榔頭痛擊裴洛西夫婿的男子；這名施暴者先前已遭到拘留。

男子德帕佩（David DePape）10月28日潛入裴洛西位於舊金山的官邸並對保羅．裴洛西（Paul Pelosi）施暴，大陪審團今天對德帕佩提出的指控，取代了先前於10月31日提出的聯邦控告。

根據6頁起訴書內容，員警接獲保羅．裴洛西報案趕抵案發現場時，發現保羅．裴洛西和德帕佩正為了爭奪一把榔頭打鬥。起訴書指出，警方喝令德帕佩放下榔頭時，德帕佩回答「呃…不要」，接著用力朝保羅．裴洛西揮舞榔頭。

起訴書寫道，打鬥持續約15秒，兩人雙雙倒地，保羅．裴洛西頭部鮮血直流。

美聯社報導，42歲來自舊金山市郊里契蒙（Richmond）的德帕佩在裴洛西官邸中當場遭到逮捕。

保羅裴洛西致電911報案時向員警表示，一名素未謀面的男子在他睡夢中進入臥室尋找裴洛西。

員警後來發現裴洛西官邸通往後方門廊的玻璃門遭人擊破，此外還發現一卷膠帶、白色繩索、第2把榔頭、一副橡膠和布料製成的手套及束線。

這起攻擊事件發生的時間點，正值競爭激烈的美國期中選舉前夕，這場選舉是去年1月6日美國國會大廈暴亂事件以來第一場全國選舉。國會議員和選務人員受到威脅的程度創歷來新高，當局針對美國境內極端主義崛起一事發出警告。

德帕佩的公設辯護人李普森（Adam Lipson）並未立即透過電話或電子郵件回應記者的置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1111110