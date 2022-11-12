土耳其艾爾段以戰催票代價高 料打外交牌迎大選

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土耳其國會跟總統大選訂在2023年6月舉行，隨著選舉進入倒數，伊斯坦堡歐洲區街上可見各陣營選舉車宣傳催票。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年11月12日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡12日專電）土耳其總統艾爾段將角逐明年的總統選舉，分析指出，艾爾段過去雖成功以升高衝突催票，如今祭出同樣招數代價偏高。在倒數這幾個月裡，他仍有不少外交牌可打，例如於國際場域一展政治家氣度衝人氣。

土耳其國會跟總統大選訂在明年6月舉行，外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）中東計畫主任萊恩（James Ryan）10日於政治部落格「戰爭困境」（War on the Rocks）撰文寫道，有些人憂心，艾爾段在極端狀況下，可能會以緊急情況為由暫停選舉，例如與希臘開戰。

這確實有前例。萊恩指出，親庫德族「人民民主黨」（People's Democratic Party，HDP）2015年6月通過10%門檻，首次取得議席前進國會。艾爾段所屬的正義發展黨（Justice and Development Party，AKP）因此喪失國會多數優勢，艾爾段也首次嚐到選舉挫敗的滋味。

艾爾段當時祭出雙重戰略，一方面使東南部衝突升級，又阻撓在野陣營結盟。正義發展黨於提前至11 月的選舉中支持率回升。艾爾段策略顯然奏效，但是，隨著東南部衝突持續，土耳其也經歷1980 年政變以來最血腥的一年。

文章分析，土耳其現在與希臘發生衝突的代價會高得多，在土耳其目前經濟高度不穩定下，更是如此。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已經證明，威權領導人收復領土的這股衝動，不能總靠付出高昂代價發揮作用。此外，這種魯莽形象也有悖於艾爾段最近試圖樹立的風格。

俄羅斯入侵烏克蘭後，艾爾段努力將自己塑造成和平使者。

萊恩表示，相關作為在9月的聯合國大會會議期間達到高潮，當時這位強人總統的社群團隊發布一段影片，內容可見艾爾段悠閒地於中央公園漫步之際，許多美國人趨前感謝他在世界舞台上的領導力。

萊恩指出，或許艾爾段正在擬定一項戰略，將算計過的好戰態度，及節制行為相結合。艾爾段對希臘的威脅令人憂心，但他的言辭中也給自己留下了許多退路。因此，他使緊張升級可能是雙軌戰略的一環，藉由假爭議激發民族主義熱情後，再退而扮演一位和平締造者。這將限縮在野聯盟中，民族主義者的運作空間。

萊恩說，艾爾段如果能在俄烏最終和平談判中發揮重要作用，那麼無論在國內、外上，都將帶來巨大紅利。艾爾段作為俄烏中間人地位，符合土耳其獨立外交政策的願景，也就是土耳其在世界大國間取得平衡，並最終躍升強權之列。

土耳其藉由提供拜拉克塔TB2（Bayraktar TB2）武裝無人機幫助烏克蘭抵禦俄軍，形像有所改善。土耳其接著於烏克蘭與俄羅斯換俘出力，使率領保衛馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）戰士能與家人團聚，艾爾段因此水漲船高，「紐約時報」（The New York Times）更寫專文讚譽。

艾爾段近期也展現自己說服俄國重返黑海穀物出口協議的能力，證明他與蒲亭維繫個人關係的益處。萊恩指出，這項協議以及土耳其與俄羅斯的經貿互動，已經被吹捧為土耳其經濟危機的解方。

萊恩表示，在野陣營如今陷入困境，畢竟他們幾乎沒有外交政策經驗，任何與西方的潛在接觸，都會給支持基礎裡的反西方成員添麻煩。主要在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）10月訪美時，刻意避免與美國政府官員會晤，就是明證。

艾爾段是十足、出色的政治人物，在既定大環境下幾乎建立所有的結構性優勢。不過，他對利率及通貨膨脹長年抱持固執、具意識形態的想法，已被證明是他的致命弱點，因為在過去兩年中，土耳其選民日日因家庭用品成本上漲而感到巨大痛苦。

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到目前為止，艾爾段一直試圖將話題轉到同性戀權利及搖滾演場會等文化戰爭議題上，並以他自身的民族主義熱情強壓在野陣營。如果最近的民意調查結果可信，艾爾段支持率暫時停止下滑，但他所在政黨的支持率仍比2018年低了近10 個百分點。

距離選舉還有7 個多月，在野陣營會推舉誰與艾爾段一較高下，及艾爾段將採取何種路線迎戰，尚不可知。萊恩說，試圖預測土耳其未來幾個月動向的西方決策者，與其憂心艾爾段是否會發動一輪戰事，先關注艾爾段如何在外交場域展示政治家手腕，才是比較妥善的做法。（編輯：黃自強）1111112