葉倫將和易綱會面 討論全球挑戰和彼此政策計畫

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（中央社印尼努沙杜阿13日綜合外電報導）美國財政部官員今天透露，美國財政部長葉倫明天將與中國人民銀行行長易綱會面，她將試圖釐清中國COVID-19防疫封控鬆綁計畫，以及如何處理房地產業問題。

20國集團（G20）峰會在印尼登場前，這名官員在印尼峇里島告訴媒體，全球前兩大經濟體的經濟官員面對面討論全球面臨的挑戰，並對彼此政策計畫有所瞭解，這點非常重要。美國總統拜登和中國國家主席習近平明天將在峰會場邊會晤。

這名官員表示，葉倫準備和易綱討論美國通貨膨脹和經濟成長的展望，但會把貨幣政策計畫保留給聯邦準備理事會（Fed）。

拜登政府長久以來關切中國供應鏈的韌性，因為越來越多的國家安全限制以及中國一再針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取封控措施，對供應鏈造成衝擊。

葉倫上週在印度表示，隨著新德里挑起「友岸外包」（friend-shoring）的角色，成為值得信賴的供應來源，以制衡中國，美印兩國關係將更密切。

路透社率先披露，葉倫和易綱將在拜習會同日舉行會面。

美國財政部官員表示，他們沒有計畫對中國防疫封鎖措施或房地產業沈痾提供建議，而是想了解中國官方的態度，以利解讀政策變化造成的衝擊。

葉倫也將和法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）和義大利新任經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）會面。

官員們表示，這些會議的主題，將是他們對歐洲料經歷一段艱苦寒冬時期的能源挑戰展望。

葉倫也將敦促歐洲財長持續以透明且可預測的方式，對烏克蘭提供強力的財政支援。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111113