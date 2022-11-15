聯合國稱全球人口破80億 氣候正義更難伸張

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（中央社埃及夏姆錫克15日綜合外電報導）聯合國表示，全球人口今天突破80億人，警告已因氣候變遷面臨資源稀少窘境的地區，接下來將遭遇更多困難。

路透社報導，根據聯合國預測，到了2080年代，全球將再增加24億人，無論是糧食或水源、電池或汽油，可取得的資源都將變得更少。

生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）的人口與永續性主任費德斯坦（Stephanie Feldstein）說：「每一個人都需要燃料、木材、水與稱為家的地方。」

專家說，非洲國家的人口預計將迅速增加，此區承受的資源壓力將令人卻步。這些也是最容易受到氣候衝擊、最需要金援因應氣候問題的國家。

在撒哈拉沙漠以南非洲，已有約7億3800萬人沒有適當糧食供應來源，根據澳洲智庫經濟與和平研究所（Institute for Economics and Peace）估計，到了本世紀中，此區人口預計將激增95%。經濟與和平研究所在10月的報告中警告，到了本世紀中，撒哈拉沙漠以南非洲絕大多數國家將無法永續發展。

就全球而言，人口達到80億的里程碑，代表地球在過去11年間增加10億人。

聯合國人口司司長威爾莫斯（John Wilmoth）說，人口達到80億人「代表人類成功，但也對我們的未來構成風險」。

在全球成長的人口中，絕大多數是出生在中等收入國家，主要是在亞洲，自2011年來增加約7億人。印度增加約1億8000萬人，預計明年將超越中國，成為全球人口最多的國家。

然而，美國、歐洲與日本生育率穩定下滑。受到一胎化政策計畫影響，中國生育率一直拉不起來，去年呼籲家庭生第2胎、甚至第3胎，同時減少非醫學需要的人口流產。

即使全球人口創下新高，人口統計學家指出，人口成長率每年穩定下滑，已降到不到1%的程度。在2037年前，全球人口應該無法達到90億人。聯合國預測全球人口將在2080年代攀至高峰，達到約104億人，並維持這個水準直到2100年。

威爾莫斯說：「綜觀整個趨勢，全球已知持續多個世紀的人口快速成長時代，即將劃下句點。」

在全球人口達到高峰前，新增的24億人口中，有絕大多數將出生在撒哈拉沙漠以南非洲，代表中國與印度帶動人口增加的趨勢有所轉變。

專家說，人口快速成長加上氣候變遷，可能會導致人口大規模遷徙，並在未來數十年引發衝突。

地球上有愈多人口居住，導致人類與野生動物爭奪水源、糧食與空間，讓大自然承受更多壓力。但他們消耗多少資源也同等重要，這表示決策者可藉由轉變消耗模式，來取得大幅改善。

根據斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）與非營利組織國際樂施會（Oxfam International）2020年的分析，全球1%最富裕人口，相當於約6300萬人的碳排放量，是1990年到2015年約一半最貧困人口碳排量的2倍以上。

威爾莫斯說，人類對自然世界造成的衝擊，「與我們的所作所為更有關，而非我們有多少人」。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1111115