葉倫與中國央行易綱首度會面 盼美中關係穩定

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（中央社印尼努沙杜阿16日綜合外電報導）美國財政部表示，財長葉倫（Janet Yellen）今天在印尼峇里島20國集團（G20）峰會上，與中國人民銀行行長易綱會談兩小時；葉倫聚焦於美中關係的穩定。

綜合法新社與路透社報導，葉倫尋求維持世界兩大經濟體美國與中國之間的關係穩定，這是她首度與中國高官面對面會談。

美國財政部表示，葉倫和易綱「討論了全球宏觀經濟和金融發展，包括能源和大宗商品高價與波動所帶來的挑戰，並就美國和中國的宏觀經濟前景交換意見」。

財政部官員表示：「他們的會談坦率、具建設性，氣氛正面。」

葉倫會談前接受「紐約時報」採訪時表示，她將向易綱解釋有關引起中國擔憂的問題，包括美國總統拜登政府推動限制美國敏感技術出口。

她告訴紐時，她會把重點放在「穩定關係上，並努力讓關係處於更好的基礎上，同時也體認我們有各種各樣的擔憂」。

中國國家主席習近平昨天在G20峰會上講話，呼籲富裕國家「減少貨幣政策的負面溢出效應」。

習近平沒有特別提到美國，但聯準會（FED）已採取積極升息行動，以因應通膨飆高。而升息推動美元走強，並對仰賴出口的國家帶來壓力。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1111116