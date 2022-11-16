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才說將援台抗中 英相G20與習近平會晤臨時取消

2022/11/16 17:54
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（中央社印尼努沙杜阿16日綜合外電報導）英國首相蘇納克與中國國家主席習近平原定今天在20國集團峰會場邊會談，但英國首相辦公室稱，會談因「行程安排問題」取消。蘇納克昨天曾說：「隨時準備支援台灣。」

蘇納克（Rishi Sunak）發言人告訴法新社：「會談已經因為行程安排問題而取消。」

唐寧街昨晚宣布的此一會談本來將是近5年來英、中兩國領袖首度會面。

中國外交部發言人毛寧表示：「我沒有訊息可以對你分享。我想要強調，中國致力於提升中國和英國關係健全穩定發展。我們期盼英方與中國合作。」

唐寧街昨天在聲明中表示，蘇納克計劃推動倫敦與北京建立「坦誠而且具建設性關係」、「中國構成體制性挑戰，而且是長期的」，並提到北京的「專制領導階層意圖重塑國際秩序」。

蘇納克昨天在前往20國集團（G20）峰會的專機上被問到是否認為英國應該對台灣提供武器時說：「我們正在檢視所有相關政策，作為更新綜合評估的一部分。」

他說：「我們對台灣的政策很明確，就是不應該片面改變現狀，應以和平方式解決。如同我們對抗中國的侵略一樣，我們隨時準備支援台灣。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111116

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