5艘俄軍艦航行台日海域 日本派機艦因應監控

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（中央社台北16日電）日本防衛省統合幕僚監部（相當於參謀本部）今天發新聞稿指出，俄羅斯海軍光榮級飛彈巡洋艦「瓦良格號」等5艘艦艇13日穿越沖繩縣的與那國島與西表島之間的海域後，15至16日之間穿越日韓之間的對馬海峽。日本海上自衛隊派出艦艇與巡邏機警戒監控。與那國島與台灣的距離僅約110公里。

日本防衛省統合幕僚監部新聞稿指出，日本海上自衛隊於15日下午3時（台灣時間15日下午2時）在長崎縣男女群島西方80公里的海域發現朝東北向航行的俄羅斯海軍光榮級飛彈巡洋艦「瓦良格號」、無畏級驅逐艦「特里巴特斯海軍上將號」與1艘救難艦、2艘補給艦共5艘俄國海軍艦艇。

這5艘俄國海軍艦艇於15日及16日通過對馬海峽續朝東北方向前進，航向日本海。

日本防衛省統合幕僚監部指出，這5艘艦艇於13日通過沖繩縣與那國島和西表島之間的海域，朝東北方向航行。

日本海上自衛隊出動第3飛彈快艇隊所屬的「白鷹號」及第4航空群所屬的P-1海上巡邏機針對這些俄羅斯軍艦進行情報蒐集及警戒監控。（編輯：黃自強）1111116