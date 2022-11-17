距台僅110公里 日美首度在與那國島聯合軍演

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日本自衛隊跟美軍從11月10日到19日，正在日本鹿兒島縣到沖繩縣間的西南群島等地，舉行大規模的「利劍」聯合軍演。（圖取自twitter.com/USForcesJapan）

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（中央社東京17日綜合外電報導）作為日美大規模聯合軍演的一環，日本陸上自衛隊首次讓輪型裝甲車出現在沖繩縣公路上，引來部分民眾不滿與抗議。日美也將首度在距台灣僅約110公里的日本沖繩縣與那國島演習。

日本自衛隊跟美軍從11月10日到19日，正在日本鹿兒島縣到沖繩縣間的西南群島等地，舉行大規模的「利劍」（Keen Sword）聯合軍演。

日本「琉球放送」（RBC）報導，作為日美聯合軍演一環，日本今天在與那國島實施自衛隊「16式機動戰鬥車」（輪型裝甲車）的公路行駛訓練。

這次是日美首度在與那國島展開聯合軍演，日本利用自衛隊C-2運輸機將16式機動戰鬥車運到島上，進行前往駐屯地約5公里的公路行駛訓練。

雖然沖繩縣政府提出不要在島上行駛16式機動戰鬥車的要求，但沖繩防衛局表示，將採取跟當地商議同時顧及地方的形式實施訓練。

沖繩電視台報導，這是16式機動戰鬥車首度在沖繩縣內公路上行駛。面對這次演習，當地民眾說，很遺憾，這就好像讓孩子們看說要開戰了；也有民眾說，這也沒辦法，如果發生事態也只能靠自衛隊，所以進行這樣的訓練也不足為奇。

與那國町方面為了不讓居民感到不安，要求自衛隊應該在16式機動戰鬥車前後安排車輛同行，不要單獨行駛，並將車上巨大的105公釐戰車砲進行遮掩。

日本時事通信社報導，配備砲塔的車輛在沖繩縣內公路上行駛，是二次大戰後首例。

陸上自衛隊跟美軍陸戰隊實施的訓練，以日美共同設立據點的警戒等科目作為想定。美軍將部隊投射到日本最西端、距台灣僅約110公里的與那國島上，也是史無前例。

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沖繩時報報導，航空自衛隊C-2運輸機今天接近中午時降落在與那國機場，隨後卸下一輛16式機動戰鬥車，約3小時後在自衛隊警備車輛前導及殿後下，開上216號縣道。

這輛16式機動戰鬥車全長約8.45公尺、寬約2.98公尺、重約26噸，以時速約40公里速度行駛。與那國機場附近等地有約10人抗議，高舉「不要讓與那國島變戰場」、「對抗不如對話」等標語。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111117