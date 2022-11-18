中星防長會晤 雙方2023年將舉行陸海聯合軍演

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（中央社台北18日電）中國國務委員兼國防部長魏鳳和今天在西安會見新加坡國防部長黃永宏。根據中國官方的消息，雙方一致同意加快建成兩國國防部熱線電話工作，同意明年舉行中星陸、海軍聯合軍演。

據中國國防部消息，今天魏鳳和與黃永宏在西安會見。雙方一致同意加快建成中星國防部熱線電話工作，同意於2023年舉行中星「合作」系列陸、海軍聯合演訓。

魏鳳和指出，當前亞太地區安全形勢「穩中有憂」，雙方應加強戰略溝通，共同維護地區和平穩定。

他也稱，希望兩軍進一步密切高層交流、提升聯演聯訓水平、推進人員培訓、加強多邊安全協作，推動兩軍關係不斷邁向更高水平。

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根據中方消息，黃永宏說，新加坡高度重視發展星中兩軍關係，願與中方一道，落實好兩國領導人共識，進一步加強軍種間聯演聯訓等各領域交流合作，不斷提升兩軍關係水平。

據新加坡國防部網站消息指出，黃永宏此次訪問反映了新加坡對中國在地區參與努力的支持，並強調了新加坡和中國多年來不斷深化和發展的長期、熱情和友好的雙邊防務關係。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1111118