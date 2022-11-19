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美任命前海牙戰爭罪檢察長為特檢 監督川普刑事調查

2022/11/19 06:42（11/19 07:49 更新）
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美國司法部18日任命前海牙特別戰爭罪法庭檢察長史密斯（圖）為特別檢察官，他將監督前總統川普2案刑事調查。（Jerry Lampen/Pool Photo via 美聯社）
美國司法部18日任命前海牙特別戰爭罪法庭檢察長史密斯（圖）為特別檢察官，他將監督前總統川普2案刑事調查。（Jerry Lampen/Pool Photo via 美聯社）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國司法部今天任命前海牙特別戰爭罪法庭檢察長史密斯（Jack Smith）為特別檢察官，負責監督對前總統川普的兩項刑事調查。

法新社報導，美國司法部聲明指出，「司法部長賈蘭德（Merrick Garland）今天宣布，任命前司法部職業檢察官、前海牙特別法庭檢察長史密斯為特別檢察官，以監督兩項進行中的刑事調查工作。」

聯邦調查局（FBI）8月突襲搜查川普在佛羅里達州宅邸發現大量政府文件，以及川普涉及2021年國會大廈暴動案，目前正受到調查。

史密斯表示，針對前總統川普的調查將是迅速而獨立的。

對於史密斯獲任特檢監督對川普調查工作，這位前美國總統今天痛批「政治化」且「不公平」。

川普告訴福斯數位新聞（Fox News Digital），「我已為此經歷了6年」，「這令人無法接受，很不公平，太政治化了」。（譯者：徐睿承）1111119

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