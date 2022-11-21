印尼防長：F-15戰機採購案進入最後階段

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（中央社雅加達21日綜合外電報導）印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天宣布，該國購買美國F-15戰機的計畫已進入最終階段，正等待印尼政府當局拍板定案。

路透社報導，普拉伯沃與到訪雅加達的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面後表示，波音公司已同意印尼提出的報價，他相信這項方案雅加達可以負擔。

他說：「現在交由印尼政府決定…談判進展相當順利。」

美國五角大廈2月宣布，國務院已批准向印尼出售波音F-15ID戰機和相關設備，總交易金額達139億美元。

印尼一直希望更新其日益老化的戰機機隊，目前機隊包括美國製造的F-16，以及俄羅斯製造的蘇愷-27（Su-27）和蘇愷-30（Su-30）。

奧斯汀表示，「我們當然支持部長推動國防系統及相關能力現代化的努力，也希望繼續盡我們所能提供幫助。購買F-15肯定有助提升互用性。」

針對印太區域大國對抗引發的緊張局勢，前特種部隊將軍出身的普拉伯沃表示，印尼致力維持其不結盟政策，也「很榮幸」能與中國和美國保持良好關係。

普拉伯沃18日在中國西安市會見中國國防部長魏鳳和，雙方同意恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間暫停的聯合軍事演習和訓練計畫。

奧斯汀和普拉伯沃會面之際，美國正對北京軍事力量日增，以及台灣可能發生衝突感到擔憂，因此努力強化與該區域國家的關係。

結束雅加達之行後，奧斯汀將轉往柬埔寨，參加東南亞國家協會（ASEAN）國防部長會議。（譯者：施施/核稿：楊明暐）1111121