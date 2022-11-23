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日本首款國產COVID-19口服藥 塩野義獲緊急授權

2022/11/23 12:00（11/23 12:19 更新）
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日本藥廠塩野義製藥（圖）研發的COVID-19口服藥，已獲日本政府厚生勞動省專家會議緊急授權。（圖取自維基百科共享資源，作者：hiromitsu morimoto ，CC BY-SA 2.0）
日本藥廠塩野義製藥（圖）研發的COVID-19口服藥，已獲日本政府厚生勞動省專家會議緊急授權。（圖取自維基百科共享資源，作者：hiromitsu morimoto ，CC BY-SA 2.0）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本藥廠塩野義製藥（Shionogi）研發的COVID-19口服藥，已獲日本政府厚生勞動省專家會議緊急授權，是日本首款國產COVID-19口服藥。

日本富士新聞網報導，厚生勞動大臣加藤勝信11月22日說，由於日本也有國內企業可以製造販售COVID-19（2019冠狀病毒疾病）藥品，從穩定供應的角度來看，這次的緊急授權具有相當重大意義。

這次獲緊急授權的是塩野義製藥所研發的COVID-19口服藥Xocova，目前預定12月初可將Xocova送到各醫療院所。

Xocova是在COVID-19感染初期時，每天1次、連續服用5天的口服藥，臨床試驗顯示可緩解輕症及中症患者的發燒、喉嚨痛、咳嗽、倦怠感、鼻塞等症狀。

塩野義製藥2022年7月首度提出緊急授權申請，但因為治療效果數據不足，讓厚生勞動省當時暫緩批准。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1111123

#日本
#COVID-19
#Xocova
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