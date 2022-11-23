中國軍事觸手伸進塔吉克 每2年舉行聯合反恐演習

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塔吉克當局已承諾每2年與中國軍隊舉行聯合反恐演習。圖為2018年中國、塔吉克、印度和巴基斯坦等國進行聯合軍演。（中新社）

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（中央社杜桑貝22日綜合外電報導）中亞國家塔吉克和中國之間的合作，過去原本幾乎全然是經濟方面的事務，如今這種情況出現了變化，兩國已開始從事軍事方面的合作。

總部位於美國紐約的歐亞網（Eurasianet）報導，根據塔吉克司法部網站11月21日公布的協議內容，塔吉克當局已承諾每2年與中國軍隊舉行聯合反恐演習。

雖然塔中兩國過去曾在2006、2015、2016和2019年進行過雙邊軍事演習，這份新的協議將讓這類安排具有更正式且制度化的基礎。

塔吉克公布的這份協議闡明，演習的目的是要強化協調能力，並增進兩國反恐部隊的實務與戰術技能。

塔吉克與北京當局的關係在近代史中主要取決於塔吉克作為債務國的地位，根據最新統計，塔吉克欠下約20億美元（約新台幣628億元）債務，而塔吉克也是中國礦工尋求原礦儲量的地點。

事情在2016年左右出現轉折，當時傳出塔吉克東部偏遠地區與阿富汗接壤的邊境地點建立了一座中國軍事設施。塔吉克官員多年來輕描淡寫、令人難以信服地否認有這座基地的存在。

總部位於塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe）的報紙「亞洲+」（Asia-plus）援引塔吉克安全事務知情人士說法，以全然不同的角度報導這座設施是如何為塔吉克邊境部隊設置，但卻是由中國出資。

知情人士說：「2016年10月，塔吉克與中國雙方政府簽署協議，將在塔吉克與阿富汗邊界興建邊境前哨基地。根據那些協議，中方撥出補助款，中國也開始在塔吉克與阿富汗邊界建造3個指揮中心、5個邊境服務前哨基地、5個邊境服務檢查站與1個訓練中心。」

近來更有說法指出，中國正在尋求擴大其安全部署。

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美國國防部在2020年9月的報告中表示，北京當局「正在尋求建立更堅實的海外後勤及據點基礎設施，好讓解放軍能在更遠的距離規劃及維持軍事力量」，還說塔吉克是中國追求這個目標的基地設置國家之一。

2021年10月，塔吉克政府宣布中國會在戈爾諾－巴達赫尚自治州（Gorno-Badakhshan Autonomous Region）瓦空村（Vakhon）為一個特別快速應變部隊設立駐地，中國基地據說也位於這塊地區內。官員宣稱，這座設施是專門給塔吉克部隊使用。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111123