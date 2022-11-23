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英國首度送烏克蘭直升機 擴大軍備援助

2022/11/23 19:49
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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國國防部今天表示，英國將送直升機至烏克蘭，這是倫敦當局自俄羅斯派兵入侵烏克蘭後，首度捐贈直升機。

法新社報導，英國國防部表示，10名烏克蘭軍職和工程人員已完成在英國為期6週的訓練，這是英國首次捐贈烏克蘭直升機裝備。

除3架英國軍方退役的海王（Sea King）直升機外，英國將再供應1萬發火砲。其中的第一架直升機已抵達烏克蘭。

國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說：「我們力挺烏克蘭絕不動搖。更多的火砲供應將協助烏克蘭確保近幾週從俄羅斯手中收復的領土。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）週末訪問基輔，宣布將額外援助價值5000萬英鎊（約新台幣18億6000萬元）的防空系統，其中包括125個高射砲和裝備，以對抗伊朗製無人機。

英國也將供應烏克蘭部隊防寒裝備。

華勒斯正在訪問挪威，將出席在英國皇家海軍航空母艦伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）上舉行的北方集團（Northern Group）防長會議。

英國倡議成立的北方集團由12個國家組成，宗旨在促進歐洲北部國家在國防安全上的合作。其他成員還包括丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、德國、冰島、立陶宛、拉脫維亞、荷蘭、挪威、波蘭和瑞典。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1111123

#英國
#烏克蘭
#華勒斯
華勒斯
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