越南電動車首次外銷 總理：民營經濟政策正確

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999輛VinFast智慧電動車25日在越南海防港口一字排開，準備由巴拿馬籍的Silver Queen號貨輪運往美國加州。中央社記者陳家倫海防攝 111年11月25日

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（中央社記者陳家倫河內25日專電）越南首批電動車成功外銷，近千輛VinFast電動車今天從海防港運往美國。總理范明正表示，這是越南汽車產業的重要里程碑，肯定了越共黨和政府對民營經濟發展的正確政策。

VinFast智慧電動車出口美國啟動儀式25日在越南海防港舉行，為了討個好兆頭，現場特別安排999輛黑、白、橘、紅、綠、藍等各色準備載往美國的VinFast智慧電動車在場一字排開，部分車輛還閃爍頭燈「迎賓」。

巴拿馬籍的Silver Queen號貨輪將負責運送這999輛VinFast VF 8型智慧電動車前往美國。越南總理范明正（Pham Minh Chinh）、美國駐越南大使卿納柏（Marc Knapper）等政要出席活動。

Vingroup副董事長兼總經理阮越光（Nguyen Viet Quang）表示，這批VinFast VF 8型智慧電動車預計20天後抵達美國加州，趕在今年12月底前正式交到客戶手上，開啟越南汽車品牌征服國際市場的時代。

他說，Vinfast已成為全球最早完全轉向電動車的汽油車公司之一，為推動全球電動車革命做出貢獻。在全球21個國家共計數萬名員工的努力下，來自越南的智慧電動車將在全球行駛，有助提升越南的國際地位。

根據VinFast，這999輛電動車是全球6.5萬輛VinFast VF 8和VF 9型電動車訂單中首批出口至國際市場的汽車。在美國市場之後，VinFast將繼續對加拿大和歐洲出口VF 8型電動汽車，並在2023年初交給客戶。

范明正致詞時指出，汽車工業是最重要的工業之一，同時在工業化、現代化和經濟發展上具重大象徵意義，越南與大多數國家一樣，懷抱發展汽車工業的願望，「這是越南品牌電動車正式進軍全球市場的重要里程碑。」

他強調，越南品牌汽車的出口，肯定了越共黨和政府對民營經濟發展的正確政策，並將民營經濟視為整個經濟體的重要引擎，為建立獨立和自主的經濟做出貢獻，積極、主動、廣泛、全面、務實且有效地融入世界。

卿納柏表示，自己來自加州洛杉磯，很高興看到這批汽車就是要銷往他的故鄉。此外，VinFast也在北卡羅來納州（North Carolina）蓋工廠，將為美國帶來6000個工作機會，「我們對此非常感激」。

他說，美越建交27年，雙邊貿易額達1111億美元。兩國明年將慶祝建立全面夥伴關係10週年，並盼雙邊關係升級至戰略夥伴。越南汽車出口美國，及在美國由美國工人生產越南汽車，正是雙邊關係發展的最佳例證。（編輯：黃自強）1111125

由越南汽車製造商VinFast生產的999輛智慧電動車25日緩緩開上停靠在海防港的貨輪，預計在20天後運到美國加州。中央社記者陳家倫海防攝 111年11月25日