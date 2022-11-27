韓國直升機墜江原道山區 機上5人身亡

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國一架租賃直升機今天上午在東北部江原道襄陽郡山區墜落，引發火災，機上5人身亡，除原本確定的機長及技師外，另發現3名乘客屍身，目前仍在確認身分。

韓聯社報導，由束草、高城及襄陽郡共同租借使用的直升機S-58T今天上午10時50分左右在進行預防山林火災宣導時發生墜落事故。

襄陽消防署表示，由於直升機電池持續發出爆炸聲響，消防人員難以接近，拉長了滅火作業時間，花費約1小時15分鐘撲滅火勢，最後在燒得一片焦黑的殘骸中發現5具屍體。

除一開始確認的71歲機長及54歲技師外，還有一名20多歲乘客及另外2名身分不明女性，當局透過直升機場設置的監視器畫面確認今早共5人搭上直升機。

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根據鄰近居民證詞，事發前在家中聽到直升機廣播宣導預防山林火災，2、3秒後就聽到「砰」地一聲，接著看到煙霧竄起，「想說直升機可能出事，就立刻報警了」。

居民指出，當時原本打算上山查看狀況，但因火勢太大無法接近。另一名住處距事發現場約500公尺的居民也表示，當時剛要出門的兒子發現山上失火，「一看發現冒出濃重的黑色煙霧，原來不是單純的山林火災」。（編輯：林憬屏）1111127