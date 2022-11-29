日本新幹線沿線特殊景觀 岐阜太陽能方舟將拆除

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日本三洋電機公司在日本岐阜縣東海道新幹線沿線興建的大型太陽能發電設施「太陽能方舟」（Solar Ark）近期可能面臨拆除。（共同社）

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本三洋電機公司在日本岐阜縣東海道新幹線沿線興建的大型太陽能發電設施「太陽能方舟」（Solar Ark），傳出近期恐將面臨拆除命運。

日本讀賣新聞報導，太陽能方舟擁有看似太空船般的獨特外型，作為新幹線沿線特殊景觀為民眾周知。太陽能方舟過去是擅長環境技術的三洋電機的一處象徵性設施，如今所在地已被三洋電機母公司Panasonic控股公司賣給大阪一間不動產公司。

太陽能方舟全長315公尺、高度37.1公尺，2001年興建於靠近岐阜羽島站的三洋電機岐阜事業所內。方舟牆面共設置5046枚太陽能發電板，產生電力用來供應生產半導體等的岐阜事業所。

由於附近全是田園風光，讓太陽能方舟造型顯得格外醒目，有民眾也以「潛艦」等名稱來稱呼方舟。

太陽能方舟也用來作為介紹太陽能發電機制等的展示設施，吸引不少當地中小學生參觀，但岐阜事業所目前已停止生產，Panasonic控股公司決定出售。太陽能方舟已在今年夏天結束太陽能發電。

相關人士表示，太陽能方舟所在的土地將於年底前轉移給買方，未來買方為利用這塊土地，預料將拆除這座巨大的太陽能方舟。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111129