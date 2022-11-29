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遭英國踢出核電廠建設計畫 中廣核投資生變

2022/11/29 20:34
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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國今天宣布將中國廣核集團（CGN）逐出英格蘭的塞斯維爾C（Sizewell C）核電廠建設計畫，接下來將與另一個合作夥伴法國電力集團（EDF）一起完成核電廠建造工作。

法新社報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）昨天才警告，英中關係的「黃金時代」已「結束」，且北京對英國的利益和價值觀構成「系統性挑戰」，上述消息隨即正式曝光。目前蘇納克的保守黨政府正設法收回中國國營企業中廣核持有、備受爭議的20%股份。

英國商業、能源及產業策略部（BEIS）也發布聲明指出，「英國政府對塞斯維爾C的投資將支持該計畫持續發展。這項投資還允許中廣核退出該計畫，包括收購成本、任何應付稅款和商業安排。」

接下來，英國和法國計畫各投資7億英鎊（約新台幣260億元）興建核電廠，EDF則在合資企業中占有50%股份。

塞斯維爾C核電廠位於英格蘭東部的索夫克郡（Suffolk），完成後可為約600萬個家庭供電。

倫敦當局表示，該廠最早將於2035年開始發電。

中國參與英國核能計畫最早可追溯到2015年間，時任英國首相的卡麥隆（David Cameron）和中國國家主席習近平達成協議。

在俄羅斯入侵烏克蘭，導致天然氣和電費大幅飆升之後，核能和海上風能等可再生能源被視為強化英國能源安全的關鍵。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1111129

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