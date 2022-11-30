紐約將強制患精神病遊民送醫 維權人士有疑慮

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紐約州將研議法案，讓警方能介入將被認定有精神問題的遊民送醫，必要時可強制行動。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社紐約29日綜合外電報導）紐約市長亞當斯今天指示警方和急救醫護人員將他們認定精神疾病嚴重到無法照料自己的遊民送醫，即使這些人對他人並未構成威脅。維權人士認為，這項政策可能有法律問題。

法新社報導，亞當斯（Eric Adams）說：「如果嚴重精神疾病導致一個人失去棲身之所，對自己構成危險，我們有道德上的義務要幫助他們得到所需治療和照護。」亞當斯是溫和派民主黨人，曾任警官，打擊暴力犯罪是他的施政核心之一。

紐約州議會和行政部門明年將研議推出一項法案，讓警方、衛生照護專業人員和社工得以介入，將那些被認定有精神問題的遊民送醫，必要時可強制行動。

亞當斯說：「目前仍有一種常見的誤解，以為我們只能在當事人有暴力行為、具自殺傾向，或存在立即傷害的風險時才能提供強制協助。」

他還說：「這種迷思必須結束了。未來，我們會做各種努力，協助那些患有精神疾病的人，以及因為患病而無法滿足基本人類需求、使自身陷入險境的人。」

今年1月，一名年輕亞裔美籍女子被一名患有精神疾病的男子推向駛近的列車，不幸喪命，而警方和醫院都知道這名男子的狀況。

亞當斯同月就任市長後，很快就承諾會驅離那些住在紐約地鐵系統裡的眾多遊民。一般估計，紐約市約有5萬名遊民。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情去年開始減緩後，紐約市犯罪率也漸漸上升；到了今年，繼一連串槍擊案和持刀殺人案之後，民眾走在某些區域街頭的不安全感更加強烈。

但「紐約時報」提到，這項政策立刻引發爭議，有人質疑到底會有哪些人被送醫；一些維護精神病患者權益的人士也警告，這項政策可能有法律問題。

紐約州現行法律允許警方和醫護人員讓那些對自己或他人構成「嚴重傷害」威脅的人非自願住院。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1111130