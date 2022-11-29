精神衛生法三讀 小燈泡母王婉諭：期許降低遺憾傷痛

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立法院會29日三讀通過精神衛生法修正條文，經歷小燈泡事件的時代力量立委王婉諭（後）表示，期許能降低遺憾與傷痛，讓社會更加安全。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北29日電）經歷小燈泡事件的時代力量立委王婉諭今天表示，精神病人長期遭漠視、未獲足夠社會支持，可能造成心痛的社會事件，她感受尤其深刻沉痛；期許精神衛生法三讀修正後，能夠降低遺憾與傷痛，讓社會更加安全。

立法院會今天三讀通過修正精神衛生法部分條文，刪除現行條文中對於嚴重病人「得僅經其保護人同意」等規定，落實病人知情同意權。新法也明定，強制住院改採法官保留原則並採參審制，強制住院不得超過60天。

精神衛生法三讀修正後，參與審查法案的立委輪流發表感言。

王婉諭發言表示，政府長期漠視精神病人處境，沒提供足夠的社會支持、建立醫療到社區的轉銜，使得許多病人孤立無援，反覆來回病房與家門，更可能造成令人心痛的社會事件或長照悲劇，她的感受尤其深刻沉痛。

王婉諭表示，這屆立委上任後，她率先提出精神衛生法全案修正草案，並全力推動修法，長達40小時的審查過程中，爭取到病人與家屬的社區支持服務、提高經費挹注強制治療，落實住院病人權利等；這次修法涉及25個相關法案須同步修正，她將持續盯進度。

王婉諭表示，衷心期許能夠共同努力，讓精神病友能有走向順利回家的路，降低遺憾與傷痛，讓社會更加安全。

民進黨立委吳玉琴表示，經過漫長研議，終於在今天完成精神衛生法修正，審查時她特別關心增加社區支持、排除社區抗爭、保障精神病人人權等條文，感謝修法時所有參與的專家學長及精障團體，盼未來能配合社會安全網使照護不漏接。

國民黨立委林為洲表示，社會各界對精神衛生法修法有很高期盼，這次修法重點包含積極布建社區心理衛生中心、保障病友權益、多元社區支持、危機處理機制等，過程從無到有，經歷5次協商，他擔任召委感觸良多。

林為洲說，感謝參與審查的所有民間團體及官員學者，在這段期間努力排除萬難，法案三讀修正後挑戰才要開始，需要督促政府補足社會安全網漏洞。

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