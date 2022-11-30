貪腐猖獗 澳洲成立國家級廉政監督機構

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（中央社雪梨30日綜合外電報導）受到貪腐猖獗加上民眾信任度暴跌影響，澳洲今天通過法案，成立擁有廣泛權力、可調查政治人物的國家級廉政監督機構。

法新社報導，澳洲政壇雖被視為全球最清廉之一，但近來包括濫用公帑、中國干預政治，以及博奕業對政壇關說等爭議不斷，在在讓民眾喪失信任。

這項法案通過的同一天，澳洲眾議院今天也以86票同意、50票反對及10多票棄權，通過譴責前總理莫里森（Scott Morrison）在疫情期間秘密兼任5部會首長。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天向國會提出法案，他說，這攸關恢復人民信任，「今天這一天等了很久，這是誠實、責任和正直的勝利」。

法案將成立有權調查聯邦國會議員的貪腐監督機構，預料明年中上路。澳洲許多州政府也有類似的監督機構。

人權法律中心（Human Rights Law Centre）今年稍早的報告發現，澳洲在遏止政治人物不受企業影響方面，落後其他富裕國家。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1111130