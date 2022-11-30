越南檢測試劑爆貪污 副總理助理被捕

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（中央社記者陳家倫河內30日專電）越南在疫情期間爆發官商勾結哄抬COVID-19檢測試劑組醜聞。其中，副總理武德儋（Vu Duc Dam）的助理阮文鄭因涉嫌讓特定業者違法取得檢測試劑組的流通登記號，已遭警方逮捕。

越南青年報（Thanh Nien）今天報導，越南公安部指出，阮文鄭（Nguyen Van Trinh）捲入越亞科技股份公司檢測試劑組醜聞案，警方已將他逮捕以協助釐清在「執行公務過程中濫用職權」的行為。

越南公安部表示，正在擴大調查涉及越亞公司與相關部門的「違反招標規定，造成嚴重後果」、「執行公務過程中濫用職權」、「行賄」、「受賄」等情事。整起案件在反腐敗中央委員會的監督和指導下進行。

越南公安部調查警察機構指出，阮文鄭利用工作職權干預衛生部相關單位和個人，讓越亞科技股份公司違反法律規定獲得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測試劑組的流通登記號，對國有財產造成特別嚴重的損失。

報導指出，阮文鄭的行為已觸犯「執行公務過程中濫用職權」罪。經最高人民檢察院批准，公安部除將阮文鄭逮捕，也將繼續擴大調查；此外也要審查、扣押阮文鄭的財產，徹底確保收回國家財產。

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越亞科技股份公司董事長兼總經理潘國越（Phan Quoc Viet）今年1月承認哄抬COVID-19檢測試劑組價格，並發了8000億越南盾（新台幣約9.7億元）作為「獎金」給合作夥伴，先前還承認賄賂特定人士賺取超過5000億越南盾。

越亞科技股份公司檢測試劑組醜聞案如滾雪球般愈鬧愈大，越南公安部和各地警方迄今已逮捕上百人以釐清事件原委，其中包括前衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）與前河內市長朱玉英（Chu Ngoc Anh）。（編輯：黃自強）1111130