烏克蘭控變節通敵 札波羅熱核電廠總工程師遭開除

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭指控俄羅斯占領的南部札波羅熱核電廠代理總工程師切爾尼丘克勾結俄軍，今天將他解雇，並敦促核電廠其他員工繼續效忠基輔當局。

俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）昨天宣布，札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）代理總工程師切爾尼丘克（Yuriy Chernichuk）升任電廠負責人，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人柯亭（Petro Kotin）今天則宣布將他解職。

柯亭說：「他沒有致力儘快解放電廠，還決定幫違法占領的俄羅斯合法化，且現正慫恿核電廠其他員工跟隨他的腳步。」

路透社暫時無法跟切爾尼丘克取得聯繫以取得回應。

俄國10月間曾表示，將由俄羅斯核能當局負責營運這座歐洲最大核電廠。烏克蘭則表示，此舉屬非法行徑。

柯亭在加密通訊軟體Telegram上傳對電廠員工的聲明，內文寫道：「唯一有價值的選項就是撐下去！堅持下去、不要把自己的靈魂賣給魔鬼，別跟違法的俄羅斯國營核子企業（Rosatom）和附屬公司簽下可悲的契約。」

俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭後不久，就於3月初占領札波羅熱核電廠，電廠由烏克蘭技術人員負責營運至今，但基輔當局指控莫斯科讓技術人員承受巨大壓力。

基輔當局11月28日表示，俄方已禁止拒絕跟俄羅斯核能公司簽署契約的烏克蘭技術人員進入廠區。

烏克蘭國家核電公司指出，切爾尼丘克曾擔任札波羅熱核電廠副總工程師暨代理總工程師。

柯亭告訴電廠員工：「就切爾尼丘克而言，他已經被烏克蘭國家核電公司開除，遲早得向法律和人民坦白一切。他為自己的命運作出決定，你們的命運還掌握在你們自己手上。」

關於數以千計烏克蘭能源從業人員已經投靠俄羅斯國營核子企業的說法，柯亭駁斥為「憤世嫉俗的謊言」。

擁有6座反應爐的札波羅熱核電廠是烏克蘭能源網絡的基石，戰前供應全國大約20%發電，但是核電廠自從9月以來就沒有再發電。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1111201