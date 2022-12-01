塞爾維亞李子白蘭地 列聯合國教科文組織世界遺產

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（中央社貝爾格勒1日綜合外電報導）由發酵李子製成、通常是塞爾維亞人在婚喪喜慶時飲用的國民李子白蘭地斯利沃威卡（sljivovica），今天獲得聯合國教科文組織（UNESCO）授予世界遺產地位。

法新社報導，有時稱為斯利沃威茨（slivovitz）的斯利沃威卡是塞爾維亞傳統白蘭地，因其芬芳香氣和強烈風味而深受喜愛。

聯合國教科文組織在推特（Twitter）發文宣布，它已將「這種傳統李子酒的相關社會行為及製作和使用知識」，列入非物質文化遺產名單。

斯利沃威卡幾乎都是用一小口乾杯方式飲用，且據說，用浸泡過斯利沃威卡的毛巾圍住脖子可治療喉嚨痛；或是用這種酒按摩患者的腳部，就可解決發高燒的狀況。

一般市售斯利沃威卡的酒精度為40%，但民眾自製版本的酒精含量通常高得多。

中歐和東歐地區也有出產類似的水果白蘭地，但在塞爾維亞，斯利沃威卡可說占據了人們的生活中心。

塞爾維亞所生產超過60%的李子都被製成斯利沃威卡。 2022年，這個巴爾幹半島國家共收穫超過47萬公噸的李子。（譯者：施施/核稿：張正芊、陳彥鈞）1111201

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