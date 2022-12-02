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西班牙驚見第6件郵包炸彈 美國大使館遭鎖定

2022/12/2 03:11（12/2 10:25 更新）
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美國駐西班牙馬德里大使館維安官員攔截一個郵包炸彈後，西班牙警察在大使館外巡視。（路透社）
美國駐西班牙馬德里大使館維安官員攔截一個郵包炸彈後，西班牙警察在大使館外巡視。（路透社）
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（中央社馬德里1日綜合外電報導）拆彈專家今天拆解美國駐西班牙馬德里大使館一個郵包炸彈，這已是第6個寄給備受矚目目標的爆裂物裝置，促使西班牙加強維安，並宣示不會因此受到嚇阻而停止支持烏克蘭。

路透社報導，這波事件始於11月24日一個寄給西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）的郵包，馬德里政府為此加強公共建物周邊維安。

自11月30日起，又有類似爆裂物裝置分別寄往西班牙國防部、一處空軍基地、一家武器製造商，以及烏克蘭大使館。烏國大使館一名保全人員受到輕傷。

最新炸彈包裹在美國大使館被維安官員攔截後，交由西班牙警方引爆。

西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）今天訪問烏克蘭港口城市敖德薩（Odesa），並與烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）會面。

羅布雷斯說，郵包炸彈阻擋不了西班牙支持烏克蘭，「這些郵包或其他暴力行為，都不會改變西班牙、北大西洋公約組織（NATO）國家、歐洲聯盟（EU）對烏克蘭清楚且堅定的支持」。（譯者：楊昭彥）1111202

#西班牙
#羅布雷斯
#桑傑士
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