烏克蘭控俄巡弋飛彈裝啞彈 消耗基輔防空

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭軍方今天表示在烏國西部發現由俄羅斯發射、可攜帶核彈的飛彈碎片，不過上面裝載的彈頭卻是啞彈，顯然是要分散烏克蘭的防空力量。

烏克蘭武裝部隊研究單位代表丹尼柳克（Mykola Danyliuk）在簡報會上說，10月31日落在西部利維夫州（Lviv）和赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）的飛彈碎片，已被確認是Kh-55巡弋飛彈的一部分。

路透社報導，Kh-55是蘇聯於1970年代所設計，用於戰略目標上，主要是為了攜帶核彈頭，並從轟炸機上發射。

丹尼柳克說，針對這些碎片的檢測結果並未顯示出異常的輻射程度，「這表明（飛彈）並未接觸核元素」。

俄羅斯國防部未立即回覆路透社的置評要求。

丹尼柳克表示，這些飛彈安裝不具爆炸性的彈頭。他在基輔簡報會台上展示了其中一枚彈頭。

他說，即便如此，由於飛彈的動能和燃料，它還是存在一定程度的危險。他說：「Kh-55飛彈撞擊了一棟住宅，就可證明它的危險性。」

丹尼柳克表示，俄羅斯在10月31日前，不曾在烏克蘭使用過Kh-55。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1111202