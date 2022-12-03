歐盟同意聯手G7 將俄油價格上限定在每桶60美元

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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）波蘭駐歐洲聯盟（EU）大使今天指出，歐盟將聯手七大工業國集團（G7）將俄羅斯石油價格的上限制定在每桶60美元。

法新社報導，波蘭駐歐盟大使薩多斯（Andrzej Sados）告訴記者，波蘭已撤回對歐洲提案的反對意見，這項措施將於本週末生效。

薩多斯說：「我們可以正式同意這項決定。」他表示歐盟其他成員國此前已同意推動對俄羅斯新的第9輪制裁。

歐盟對俄羅斯石油禁運將於5日生效。

薩多斯表示這項石油禁運是對俄羅斯最重要的制裁，以反應俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭。

他指出，波蘭現在放心，歐盟會採納華沙和波羅的海國家的建議，在下一輪制裁採取更加嚴苛的措施。

薩多斯表示：「我們正在研擬下一輪制裁，這對俄羅斯來說將是痛苦且付出高昂代價。」（譯者：徐睿承）1111203