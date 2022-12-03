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G7與澳洲跟進歐盟 設俄油每桶60美元上限

2022/12/3 13:07（12/3 13:19 更新）
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歐盟成員2日稍早成功說服波蘭並達成俄油價格上限制訂後，G7和澳洲也比照宣布，同意將海運俄羅斯原油價格上限訂在每桶60美元。圖為俄羅斯油輪停靠在碼頭。（路透社）
歐盟成員2日稍早成功說服波蘭並達成俄油價格上限制訂後，G7和澳洲也比照宣布，同意將海運俄羅斯原油價格上限訂在每桶60美元。圖為俄羅斯油輪停靠在碼頭。（路透社）
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（中央社華盛頓/布魯塞爾2日綜合外電報導）在歐盟成員今天稍早成功說服波蘭並達成俄油價格上限制訂後，七大工業國集團（G7）和澳洲也比照宣布，同意將海運俄羅斯原油價格上限訂在每桶60美元。

路透社報導，G7及澳洲在聲明中表示，新的價格上限將於5日或很快生效。

G7國家（美、加、英、法、德、義、日）與澳洲說，他們對價格做出的任何可能調整都「不溯及既往」，即允許在價格更動前完成合規交易。

聲明中也提到「支持訂定價格上限的聯盟還可能考慮採取進一步行動，確保價格上限的有效性。」關於未來可能採取哪些進一步行動，目前還沒有詳細訊息。

訂定俄油價格上限是G7的構想，目的是降低俄國靠賣油收益挹注侵烏戰爭，同時也要兼顧防止歐盟12月5日起海運俄油禁運後引發全球油價飆升。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，訂定俄油價格上限對於受到高能源、高食品價格衝擊的低收入及中低收入國家幫助較大。

俄羅斯國會上議院外交事務委員會主席今天告訴塔斯社（Tass），歐盟正在危及自身的能源安全。

俄羅斯烏拉爾（Urals）原油今天交易價格約為每桶約67美元。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111203

#歐盟
#俄羅斯
#G7
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