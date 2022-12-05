德總理蕭茲籲別製造新冷戰 盡力打造夥伴關係

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（中央社柏林5日綜合外電報導）美國知名雙月刊「外交事務」（Foreign Affairs）今天刊登德國總理蕭茲的投書，他在文中警告，不要為世界劃分陣營、製造新冷戰，同時呼籲盡力打造新的夥伴關係。

路透社報導，蕭茲（Olaf Scholz）在文中表示，西方必須挺身捍衛民主價值、保護開放社會，「但我們也得避免受誘惑，而再度為世界劃分陣營」。

「這意味（應）盡一切所能、務實且不被意識形態蒙蔽地打造新夥伴關係。」

蕭茲特別點名中國、俄羅斯這兩國對多極世界構成威脅，而這需要更強大的歐洲與大西洋兩岸團結一心來克服。

蕭茲寫道，俄羅斯可能攻擊盟邦土地，為了對抗俄國威脅構成的挑戰，跨大西洋夥伴關係依然至關重要；與此同時，中國轉向孤立以及對台灣的態度，則需要歐洲、北美和全球各國攜手組成更強大的新夥伴關係。

蕭茲還寫說：「德國決意成為盟邦期待我們擔任的歐洲安全保證人、歐洲聯盟（EU）內部的橋梁打造者，以及為全球問題尋求多邊解決方法的擁護者。」（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111205