封鎖以來首次 阿聯元首對卡達進行國是訪問

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（中央社杜哈5日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國元首今天展開對卡達的國是訪問。這是沙烏地阿拉伯、阿聯等國家2017年對卡達實施近4年的封鎖，並於近兩年前結束封鎖後，阿聯元首首次訪問杜哈。

法新社報導，阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）飛抵杜哈機場，卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）親往迎接。穆罕默德到訪恰逢卡達正在進行世界盃足球賽。

2017年6月，沙烏地阿拉伯率領阿拉伯聯合大公國、巴林和埃及等幾個中東盟國開始抵制和封鎖盛產天然氣的半島國家卡達，直到2021年1月才告結束。

沙烏地及其盟國宣稱卡達支持極端分子並與沙國宿敵伊朗過從甚密，杜哈則否認這些指控。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）稱，穆罕默德這次訪問是應塔米姆邀請，「建立在兩國及雙方人民之間現有的兄弟關係上」。

沙烏地阿拉伯實際領導人、沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已在世界盃期間會見了塔米姆國王，他還被拍到戴著卡達足球圍巾的鏡頭。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111205