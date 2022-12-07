工會談判瀕臨破裂 紐約時報準備迎接歷史性大罷工

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（中央社紐約7日綜合外電報導）美國「紐約時報」逾1100名加入工會的員工準備於明天罷工一整天，自1970年代末以來，該報員工從未進行過這樣的抗議。

美國有線電視新聞網商業頻道（CNN Business）報導，這次歷史性停工將於12月8日午夜生效，持續整整24小時。下午1時，將有員工在紐約時報辦公室外勸阻其他員工上班，而不是提交報導。一些知名記者，如韓納-瓊斯（Nikole Hannah-Jones），將在一場聲援集會上發言。

據代表紐約時報記者和其他員工的「紐約新聞工會」（NewsGuild of New York）稱，罷工期間，該報的一些主要新聞中心可能失去驚人的90%人力。

一旦成真，大眾將得以一窺一個少了「紐約時報」針針見血和內容豐富新聞報導的世界。

記者弗倫塔斯（Jenny Vrentas）在昨晚發布的一份聲明中說：「我們曾希望在我們所設的期限前達成一項公平的協議，我們1100多人已準備為了彼此和各地的記者站在一起。」

報社和員工一直想努力達成協議並避免24小時罷工。雙方討價還價持續到昨晚，超出原訂上午9時至下午5時的時間期限。目前仍有可能在停工生效前以某種方式達成協議。但情況看似不樂觀。

紐約時報一位發言人稱，雙方對今天的協商「尚未做出任何決定」。但「紐約新聞工會」發言人莊文（Wen Zhuang，譯音）表示，日程表上並未安排更多會議，這將使最後一刻敲定協議變得更困難。莊說，「罷工很可能發生。」

消息人士稱，紐約時報高層最初被罷工威脅「嚇傻了」，但已開始為這種情況做準備。紐約時報人力資源主管威爾希（Jacqueline Welch）昨天上午在一份備忘錄中向員工強調，參與停工的員工「在罷工期間不會得到公司薪酬」。他說，除非在本月2日前獲得批准，否則員工「不能使用休假或個人特休來計算這段時間」。

「浮華世界」（Vanity Fair）記者克雷恩（Charlotte Klein）昨天報導稱，紐約時報高層也在努力尋找內容以便在停工當天填滿報紙版面。她寫道，管理高層正在考慮一系列選項，來保持新聞暢通，包括使用通訊社稿件和要求記者提早交稿，就像他們正在為一個重要假期做準備那樣。該報大部分國際新聞人員也未加入工會，這意味他們會繼續進行報導。

紐約時報發言人昨天重申，「雖然我們對紐約新聞工會威脅要罷工感到失望，但我們準備確保『紐約時報』不受干擾，繼續為我們的讀者提供服務。」

但是，在新聞編輯部幾乎空無一人的情況下，這可能很困難。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1111207