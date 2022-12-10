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日本核裁軍會議 歐巴馬：有責任追求無核武世界

2022/12/10 13:13
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（中央社東京10日綜合外電報導）在曾遭受原子彈轟炸的日本廣島市，今天舉行一場討論核裁軍的國際會議。曾造訪當地的美國前總統歐巴馬透過錄影致詞說，「為了後代子孫，我們有責任追求無核武世界」。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，今天這場國際會議是由出身廣島的日本首相岸田文雄倡議，希望超越擁核國與非擁核國立場針對核裁軍進行討論。

首次會議今天在廣島市舉行，但岸田因為出席國會審議無法親赴現場，改由他人代為宣讀致詞稿。

岸田指出，因為俄羅斯侵略烏克蘭等情況，讓使用核武器的威脅幾乎升到冷戰高峰以來的最高點，「但就算面對困難，還是必須朝無核武世界邁進」。

岸田表示，深切期盼今天這場會議的討論，可以成為營造國際朝向無核武世界有利環境的重要一步。

2016年以首位美國現任總統身分造訪廣島的歐巴馬，也透過預錄影像致詞。

歐巴馬說，雖然近年在減少核武威脅出現令人不耐的倒退，連取得些微進展都必須付出相當多的努力，但努力會有其相應價值，「為了後代子孫，我們有責任追求無核武世界」。

回想2016年訪問廣島，歐巴馬說，「這是堅定了我個人想要減少全球核武威脅決心的瞬間」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也透過錄影致詞說，冷戰以來再度聽到使用核武器的明確威嚇，為了結束核武威脅，必須傾聽原子彈爆炸受害者們的心聲。

今天這場國際會議一連舉行兩天，包括日本、美國及俄羅斯等國學者專家與會，岸田預計將出席明天的閉幕典禮。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1111210

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