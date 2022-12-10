日本與澳洲軍事合作 澳防長盼進行更具複雜度軍演

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澳洲和日本的國防部長及外交部長在東京舉行會談。（圖取自twitter.com/RichardMarlesMP）

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（中央社東京10日綜合外電報導）澳洲和日本的國防部長及外交部長在東京舉行會談後，澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）表示，澳洲和日本將尋求機會進行「更具複雜度」的聯合軍事演習。

這次會議是在日本和澳洲10月簽訂安全協議之後舉行，兩國同意分享情報並強化防務合作，以對抗中國的軍事崛起。

本週於美國華府，澳洲和美國的國防部長及外交部長表示，他們歡迎日本部隊加入三方輪調。

澳洲防長馬勒斯昨天說道，安全協議和其他協議使澳洲及日本「能推展兩國之間的戰略結盟和深厚感情」。

他在4人聯合聲明中表示：「我們將尋求一連串機會，使我們兩國軍方能密切合作，進行更多高階且更具複雜度的軍演。」

馬勒斯還提到，澳洲也「期盼跟美國合作，可以透過三方攜手的方式，努力讓澳洲、美國及日本在陸海空防衛3個領域進行合作」。

從2011年以來，美國一直在澳洲北部戰略城市達爾文（Darwin）輪調部署陸戰隊。

對於受邀參加在澳洲的三方行動一事，日本防衛大臣濱田靖一沒有直接發表評論。

濱田靖一僅說，「為了我們的防衛與安全，澳洲和日本之間的合作，還有跟我們盟邦美國及其他志同道合國家之間的合作，都是至關重要」。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1111210