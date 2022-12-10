澳洲對伊朗與俄羅斯祭制裁 因應侵害人權行徑

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（中央社雪梨10日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天說，澳洲政府將對俄羅斯與伊朗祭出針對性制裁，以回應「極其嚴重」的侵犯人權行徑。

路透社報導，黃英賢發表聲明說，澳洲對13人與2個實體祭出「馬尼次基」（Magnitsky）式制裁，對象包括伊朗宗教警察與巴斯杰抵抗軍（Basij Resistance Force），以及涉及鎮壓「艾米尼（Mahsa Amini）之死」抗議活動的6名伊朗人。

22歲庫德族女子艾米尼因未戴好頭巾，在伊朗首都德黑蘭遭嚴格執法的宗教警察逮捕，今年9月16日在拘留期間死亡，引發伊朗各地大規模抗議浪潮。

澳洲的「馬尼次基制裁」（Magnitsky Sanctions）是針對個人實施的金融相關懲罰和旅行限制措施，命名由來是紀念遭迫害致死的俄羅斯律師馬尼次基（Sergei Magnitsky）。

黃英賢投書「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）表示，這些制裁適用於伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）高階指揮官侯西尼（Seyed Sadegh Hosseini）。侯西尼因涉嫌「不分青紅皂白對示威群眾使用暴力」而被列入制裁名單。

黃英賢寫道：「伊朗政權明目張膽且大規模漠視自己國民的人權，令澳洲人感到震驚，我們必須向行凶者追究責任。」

黃英賢在與助理外交部長華茲（Tim Watts）共同發布的聲明中說，有7名俄羅斯人涉及企圖暗殺前反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的行動，他們也因為侵犯人權而被制裁。

除了基於人權祭出制裁之外，黃英賢說，澳洲也對3名伊朗人與一家伊朗企業實施進一步針對性金融制裁，原因是他們向俄羅斯供應用來對付烏克蘭的無人機。

她說：「向俄羅斯供應無人機，證明了伊朗在危害全球安全上扮演的角色。這波制裁清單強調了向俄羅斯提供物資支援的人，將必須承擔後果。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1111210