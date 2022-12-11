俄無人機攻敖德薩 烏攻梅利托波爾、克里米亞傳爆炸

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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭攻擊烏國東南部被俄軍占領的梅利托波爾，親俄人士自行宣告成立的「頓內茨克人民共和國」以及被俄國併吞的克里米亞半島這兩天傳出多起爆炸。俄則利用無人機攻擊南部港口城市敖德薩能源設施。

●英外相：烏克蘭和談不是俄國重整軍備遮羞布

英國外交大臣柯維立說，烏克蘭的任何和平談判都不能成為俄羅斯重整軍備的遮羞布，他說，沒有看到莫斯科將真誠談判的任何跡象。

路透社報導，柯維立（James Cleverly）說，雖然英國希望和談「宜早不宜遲」，但他重申，烏克蘭應該為舉行的任何談判設定界線。

柯維立告訴天空新聞網（Sky News）：「任何談判都必須是真實的，必須是有意義的，不能只是俄羅斯重整軍備和進一步招募士兵的遮羞布。」

●諾貝爾和平獎得主痛批蒲亭入侵烏克蘭

來自烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯的3名2022年諾貝爾和平獎得主在挪威發表得獎感言。他們同聲呼籲各方必須持續對抗俄國領導人蒲亭「瘋狂而罪惡」的入侵行動。

法新社報導，今年的和平獎由白俄羅斯人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）以及烏克蘭的「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties，簡稱CCL）共同獲得。

CCL主任馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）表示，「烏克蘭人民比世界上任何人都更渴望和平。不過，要求一個遭受攻擊的國家放下武器，這種做法絕對不可能實現和平。」

●烏克蘭猛攻俄軍占領區梅利托波爾 俄方稱2死

路透社報導，親莫斯科當局說，飛彈攻擊梅利托波爾（Melitopol）造成兩人死亡，10人受傷，流亡市長則說，數十名「入侵者」被殺。

札波羅熱（Zaporizhzhia）地區由俄羅斯任命的首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）在Telegram上表示：「防空系統摧毀了兩枚飛彈，4枚擊中了目標。」

他說，烏克蘭以高機動性多管火箭系統（HIMARS, ，簡稱海馬士）發動攻擊，摧毀了人們用餐的「休閒中心」。梅利托波爾流亡市長費多羅夫（Ivan Fedorov）也在他的Telegram頻道上說，1座俄羅斯人當成聚會場所的教堂遭到攻擊。

親俄人士自行宣告成立的「頓內茨克人民共和國」，以及被俄國併吞的克里米亞半島，這兩天傳出多起爆炸，地點包括一座俄軍軍營。

●烏克蘭：俄發動無人機攻擊 敖德薩地區斷電

路透社報導，敖德薩（Odesa）市長特魯哈諾夫（Gennadiy Trukhanov）在Facebook發文稱，「由於破壞規模龐大，除關鍵基礎設施外，敖德薩的所有用戶皆已被迫斷電。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在視訊演說中證實，無人機攻擊發電系統後，敖德薩地區有超過150萬人無電可用。

根據烏國總檢察長辦公室，敖德薩地區有2座電力設施遭到伊朗製造的見證者-136型（Shahed 136）無人機攻擊。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1111211