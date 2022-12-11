烏克蘭猛攻俄軍占領區梅利托波爾 俄方稱2死

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（中央社基輔10日綜合外電報導）俄羅斯扶植政府和烏克蘭淪陷區流亡當局表示，烏克蘭今天晚間攻擊了烏國東南部被俄軍占領的梅利托波爾（Melitopol）。

路透社報導，親莫斯科當局說，飛彈攻擊造成兩人死亡，10人受傷，流亡市長則說，數十名「入侵者」被殺。

路透社無法獨立證實有關攻擊或死亡的報導。

札波羅熱（Zaporizhzhia）地區由俄羅斯任命的首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）在Telegram上表示：「防空系統摧毀了兩枚飛彈，4枚擊中了目標。」

他說，烏克蘭以高機動性多管火箭系統（HIMARS, ，簡稱海馬士）發動攻擊，摧毀了人們用餐的「休閒中心」。梅利托波爾流亡市長費多羅夫（Ivan Fedorov）也在他的Telegram頻道上說，1座俄羅斯人當成聚會場所的教堂遭到攻擊。

俄方扶植的烏克蘭地方官員羅戈夫（Vladimir Rogov）發布建築物著火的影片說，攻擊引發的大火吞沒了這間休閒中心。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，俄國3月起占領的梅利托波爾是工業與運輸中心，也是南方防衛的關鍵。

阿列斯托維奇在社群媒體接受視訊訪問時表示：「連接赫松（Kherson）東部一路到馬立波（Mariupol）附近俄國邊界的後勤補給，都是經由這裡。」

「如果梅利托波爾陷落，通往赫松的整條防線就會崩潰，烏軍將直通克里米亞。」

烏克蘭軍隊尚未對這起攻擊發表評論。烏克蘭武裝部隊的中央司令部稍早表示，持續在對梅利托波爾發動攻勢。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111211