俄無人機攻擊敖德薩斷電 業者無意暫停烏穀物出口

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（中央社基輔11日綜合外電報導）俄羅斯攻擊烏克蘭南部敖德薩（Odesa）地區，重創當地能源系統，烏克蘭農業部長索爾基（Mykola Solky）今天表示，業者沒有計畫暫停從當地黑海港口出口穀物。

索爾基在電話中告訴路透社：「碰上了問題，但沒有業者討論暫停出口。港口使用替代能源來源。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天深夜發表視訊演說表示，俄羅斯發動無人機攻擊烏國南部敖德薩地區發電系統，當地超過150萬人陷入停電。

莫斯科當局自10月以來鎖定烏克蘭的能源基礎建設，發動一波波飛彈和無人機攻擊。

敖德薩當局表示，市區人口所需電力將在未來幾天內恢復，但電力系統完全恢復則可能需要2至3個月的時間。

烏克蘭是全球最大玉米和小麥生產和出口國之一，但因俄羅斯入侵的影響，出口大幅下滑。

俄羅斯入侵導致黑海港口遭封鎖近6個月，在聯合國和土耳其的斡旋下，莫斯科和基輔當局於7月底根據協議解除封鎖烏克蘭在敖德薩地區的3座黑海港口。

農業部資料顯示，烏克蘭12月前8天穀物出口和去年同期相比，大幅減少47.6%，至109萬噸。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1111211